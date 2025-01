Vorarlberger Speedgirl bekommt Fanclub in Kärnten

Für Magdalena Egger ist das Speedwochenende in St. Anton ein absolutes Heimspiel, schließlich wuchs die 23-Jährige auf der anderen Seite des Arlbergs in Lech auf. Dennoch wurde ihr Fanclub vor wenigen Tagen nicht in Vorarlberg, sondern in Kärnten gegründet. Die „Krone“ weiß warum das so ist.