Ganz oben | Ganz unten

Ganz unten. Wie sind nun die Ergebnisse aus dem Burgenland einzuordnen – auch aus bundespolitischer Sicht? Die Wahlen waren immerhin die ersten nach dem Durchmarsch der FPÖ im Nationalrat und in der Steiermark. Und vor allem die ersten, seitdem Herbert Kickl doch noch vom Bundespräsidenten mit Regierungsverhandlungen beauftragt wurde und die FPÖ nun mit der ÖVP um eine Koalition verhandelt. Ja, die FPÖ gewann gestern viel dazu (siehe oben), aber blieb deutlich unter ihrem burgenländischen Ergebnis bei den Nationalratswahlen im Herbst. Dämpfen die im Bund angekündigten harten Sparmaßnahmen schon die blaue Euphorie, fallen erste Blätter von den zuletzt so dramatisch in den Himmel wachsenden Bäumen ab? Was man sich auch fragen darf: Wie lange überlebt Andreas Babler, der nur eine Wahl gewonnen hat – nämlich die beim SPÖ-Parteitag gegen Hans Peter Doskozil, aber seither alles verloren hat, an der Spitze der Bundespartei? Im Burgenland bleibt Doskozil oben. Und im Bund? Und bei den Grünen: Hilft ihnen womöglich das „Alles Grüne muss raus“, das Blau-Schwarz gerade im Bund signalisiert? Ach, da war ja auch noch die bisherige Bundeskanzlerpartei ÖVP? Sie ist ganz unten gelandet.