Straka vor Schlusstag überlegen in Führung

Führung ausgebaut

Straka, der bei Halbzeit auf Rang drei gelegen war, übernahm nach drei Schlaggewinnen auf den ersten vier Bahnen die Führung und baute diese immer weiter aus. Er trumpfte vor allem auf seinen ersten neun Bahnen mit sechs Birdies groß auf. Der gebürtige Wiener blieb an allen drei Tagen sowohl am Nicklaus Tournament Course (65 Schläge am Donnerstag) als auch am Pete Dye Stadium Course (64 am Freitag) und nun auch im La Quinta Country Club ohne einen einzigen Schlagverlust und hält dank 23 Birdies bei 23 unter Par.