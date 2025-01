Behörde: „Starship“ muss vorerst am Boden bleiben

Die „Starship“-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX muss nach seinem misslungenen Testflug – krone.at berichtete – vorerst am Boden bleiben. Das entschied die US-Luftfahrtbehörde FAA am Freitag und wies das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk an, eine Untersuchung vorzunehmen.