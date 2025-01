Österreichs erster Kaiser war ein Italiener

Falls Sie sich jemals gefragt haben, warum beim Namen des österreichischen Kaisers Franz I. stets eine weitere römische Zahl in Klammer steht – er wird in der Literatur als Franz I. (II.) geführt – dann sind Sie bei einem der spannendsten Kapitel der österreichischen und europäischen Geschichte angekommen. Spannend deshalb, weil dieser „doppelte“ Kaiser für eine Zeitenwende steht, in der man jahrhundertealte Kaiserreiche schnell mal ad acta legen und dafür neue blitzschnell aus dem Hut zaubern konnte.