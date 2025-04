Wie Österreichs letzter Kaiser zurückkehren wollte

Die Entente entschied, dass nicht Österreich und Ungarn, sondern die vier Nachfolgestaaten Polen, Tschechoslowakei, Jugoslawien und Rumänien für den Unterhalt Karls und seine Familie auf Madeira aufkommen sollten. Diese weigerten sich jedoch, allein dessen Lebensunterhalt zu übernehmen, die Entente-Mächte verweigerten zudem Vorschüsse, solange keine endgültige Regelung gefunden wurde. Das wirft die Frage auf: Wovon lebten Karl, seine Familie und sein Gefolge eigentlich?

Die Familie lebte von einem kleinen Geld, was noch übriggeblieben war, von der Unterstützung der Familie Bourbon-Parma, also der Familie Kaiserin Zitas, und von der Unterstützung von treuen Anhängern, was aber schwierig genug war. Die Entente-Mächte machten immer neue Auflagen, verlangten Vermögensnachweise und weigerten sich, für den Unterhalt der Familie Sorge zu tragen. Der britische Konsul kündigte sogar an, man würde die Überweisung privater Gelder verbieten. Und die Nachfolgestaaten wollten keinesfalls für die Habsburger aufkommen. Finanziell war es also eher knapp.