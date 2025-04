Wie Prinzessin Diana 1987 bei Aids ein Tabu brach

Diana begegnete Menschen vorurteilslos und mit einer Natürlichkeit, die man von Royals so nicht gekannt hatte. Sie war emphatisch und mitfühlend, nie distanziert; stets begegnete sie anderen auf Augenhöhe. Besuchte Diana ein Kinderheim, nahm sie mindestens zwei der Zöglinge in ihre Arme – ein weiterer saß meist auf ihrem Schoß –, sie umarmte und herzte Kinder, spielte mit ihnen, hörte ihnen zu und kam auch oft inkognito, also auch ohne Fotografen, zu einem weiteren Besuch. Sie unterstützte auch die bei der Presse weniger populären Pflege- und Palliativeinrichtungen, in denen Schwerkranke und Sterbende betreut wurden und schuf so öffentliches Bewusstsein.