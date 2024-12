„Die Habsburger“, Folge 1: Aufstieg der Dynastie

Im 13. Jahrhundert gibt es einen Einschnitt in der Reichsgeschichte: Nach dem Ende der mächtigen Dynastie der Staufer, die lange Zeit die Kaiser stellten, entsteht ein Vakuum. Man spricht von der „dunklen Zeit“, dem „Interregnum“, der Zeit zwischen zwei Herrschern. Genau in dieser Umbruchszeit, in der mehrere einflussreiche Geschlechter nach der Reichskrone greifen, tritt eine Adelsfamilie aus dem Schweizer Raum ins Rampenlicht. Ihr Name lautet: Habsburg.