Otto von Habsburg warnte immer vor zwei Männern

Sein Status als Chef des Hauses Habsburg eröffnete Otto von Habsburg immer viele Türen, und er nutzte diese Kontakte, um sich ein einzigartiges Netzwerk aufzubauen – nicht im Sinne einer Restauration seiner Familie, sondern seines Kontinents. In diesem Sinne glaubte Otto von Habsburg immer an die Überwindung der Teilung Europas nach 1945, die Sowjetunion bezeichnete er Zeit ihres Bestehens als das letzte überlebende Kolonialreich. Es war dem glühenden Europäer noch vergönnt, an der ungarischen Grenze („Paneuropäisches Picknick“) selbst am Fall des Eisernen Vorhangs mitzuwirken. Und er warnte bereits in den frühen 2000er-Jahren: „Europas größtes Problem ist die Herrschaft Putins.“ Ebenso sagte Otto von Habsburg neue russische „Kolonialkriege“ voraus.