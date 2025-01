Frankreich gegen Österreich – ab 18 Uhr LIVE

Allen Widrigkeiten zum Trotz treten Österreichs Handballer beladen mit zwei Punkten den Weg in die Hauptrunde der WM an. Der 28:26-Sieg über Katar ebnete am Donnerstag den Weg zu einer rosigen Ausgangslage, die der ÖHB-Equipe alle Chancen auf das Viertelfinale lässt. Der Vorrundenabschluss am gegen Rekordweltmeister Frankreich wird zum Bonusspiel, in dem sich Rot-Weiß-Rot „neu“ zumindest „etwas überlegen“ will.