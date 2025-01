WM-Auftakt! Österreich gegen Kuwait – ab 20.30 Uhr

In Plock gab es einen 32:30-Sieg gegen Tunesien sowie Niederlagen gegen die Gastgeber (19:31) und Japan (27:28) – mit Bilyk fehlte dem Team dabei ein stabilisierender Faktor, der gerade in heiklen Situationen immer wieder das Ruder an sich reißt. Gerade „im Angriff haben wir ohne Niko ein bisschen Probleme“, gab auch Pajovic zu. Er wünschte sich nicht zuletzt deshalb „eine gute Abwehr und viele einfache Tore“. Flügel Sebastian Frimmel, der in Kroatien als Interims-Kapitän fungiert, forderte in der Offensive „ganz viel Geduld. Dann steht einem Sieg nichts im Wege.“