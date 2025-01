Österreich gegen Katar – ab 20.30 Uhr LIVE

An der Seitenlinie haben die Katarer aber wieder eingekauft, mit Veselin Vujovic einen der ganz großen Namen engagiert. Der einstige Welthandballer, der am Samstag 64 wird, gilt als streitbarer, impulsiver Charakter. Die Geschichten über Ausraster, Schlägereien und selbst einen Manipulationsvorwurf haben sich im kollektiven Gedächtnis der Handballfans festgesetzt. Am Balkan genießt der Weltenbummler nach wie vor Legendenstatus.