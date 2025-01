Einbrecherduo in Feldkirch geschnappt

Eine aufmerksame Nachbarin informierte am Donnerstag die Polizei darüber, dass sich in Feldkirch zwei verdächtige Personen im Bereich Susergasse herumtreiben würden. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Polizisten auf zwei kosovarische Staatsangehörige (58 und 53 Jahre alt). Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten zwei Schraubenzieher, die einer der Männer in seinem Hosenbund versteckt hatte.