Zweites Karriereende: Vonn verrät Zukunftsplan

Starkes Comeback

Trotz einer Teilprothese im Knie überzeugte sie bei ihren ersten Rennen, wurde zuletzt in St. Anton Sechste in der Abfahrt und Vierte im Super-G. Beim Weltcup in Cortina am Wochenende trauen ihr viele einen Podestrang zu. Im ersten Training am Donnerstag stürzte sie, erlitt dabei aber laut eigenen Angaben nur ein paar Schrammen und keine schweren Blessuren.