Ein eisiges See-Date mit Badehose und Wollmütze

Aber – man soll nichts oder vieles unversucht lassen, vor allem wenn die Gesundheit dabei profitieren kann. In einem schwachen Moment hatte ich mir den Sprung ins kalte Wasser einreden lassen – das hört sich ja nach Abenteuer an. Und Abenteuer sind schließlich das Salz in der Suppe des Lebens. Es sei denn, die Suppe hat 4,5 Grad.