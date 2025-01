Tiroler (26) legte Brand in eigenem Wohnhaus

„Ich war es nicht“, beteuerte ein 26-Jähriger mehrfach vor dem Innsbrucker Landesgericht. Der Mann soll im Februar 2023 in einem mitten in der Tiroler Landeshauptstadt gelegenen Wohngebäude, in dem er auch gemeldet war, mehrere Kartons in Brand gesetzt und in einem Kellerabteil Feuer gelegt haben. Der dadurch entstandene Sachschaden: rund 93.000 Euro!