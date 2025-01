Was also unterscheidet den Ochsen vom Stier? Als ich den Begriff Kastrieren erklärte, waren mit einem Schlag alle hellwach. Erstens sind etliche unserer Viertklässler ein bis zwei Jahre älter, also bereits in der Pubertät. Zweitens ist die Schule der einzige Ort, an dem sie offen über Geschlechtsteile und Sexualität sprechen dürfen. In den meisten Familien ist dies Tabu. Das Thema interessierte sie demnach brennend. Ich versuchte zu beruhigen: Männliche Tiere werden heutzutage unter Narkose kastriert. Die Buben waren dennoch empört. Letztendlich setzte sich aber Mehmets Argument: „Besser ohne Eier arbeiten wie geschlachtet werden“, durch. Emilija beschäftigte in der Pause allerdings eine weitere Frage: „Gibt es eigentlich so etwas wie Ochsinnen?“