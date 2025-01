Einsatzkräfte suchten nach vermisstem Slowaken

Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See bat die Bergretter in Saalbach-Hinterglemm um Hilfe und die ehrenamtlichen Helfer rückten am Mittwoch aus: 18 Bergretter suchten gemeinsam mit einer Spürnase und dessen Hundeführer die Wanderwege nach dem vermissten 34-Jährigen ab.