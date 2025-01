Kabarett gegen politischen und digitalen Wahnsinn

Um diesen Mix zu erhalten, arbeitet er beim Booking ganz offen mit einer Quote, um Diversität im Programm zu gewährleisten. Beim MotzArt Festival ist das Line-up sogar paritätisch. „Kabarett ist in Österreich in den letzten Jahren deutlich diverser geworden. Das queere Comedy-Format ,PCCC*’, das am 21. 1. einen Abend beim Festival gestaltet, hat großen Anteil an diesem Trend. Sie haben beispielsweise Malarina groß gemacht, die mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus erfolgreich ist“, erklärt Linz und betont weiter: „Das klassische Kabarett hat daneben genauso seinen Platz. Klassische Kombos wie ’Attwenger’ (am 25. 1.) gehören sozusagen auch zur DNA des Hauses mit Zeichnung, Karikatur und Musik. Das ist schon sehr wichtig für das Festival.“