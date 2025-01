Pkw-Verkäufe in Salzburg stiegen 2024 wieder an

2024 wurden in Salzburg 20.343 Pkw neu zugelassen. Im Vergleich zum Jahr 2023 entspricht das einem Plus von 5,5%. „Der Markt hat sich etwas erholt, wir sind aber nach wie vor weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt. In den Jahren 2018 und 2019 haben Salzburgs Kfz-Händler noch jeweils knapp 28.000 Neuwagen verkauft“, erklärt Josef Nußbaumer, Obmann des Landesgremiums Fahrzeughandel in der Wirtschaftskammer Salzburg.