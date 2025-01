Mit der Hilfe der Styling-Profis sollt’s klappen

Das Tanzbein soll schwingen, die Frisur soll sitzen

Und was stellt man mit dem Haupthaar an? Hier sind die Möglichkeiten ja nahezu grenzenlos ... „Bei einem Ball muss ich mir vorher die Frage stellen, ob ich tanzen will. Denn wenn ich den Ball wie eine Gala nutze, da gibt es in den USA, in Hollywood super Vorbilder, da wird nicht getanzt. Da stolziere ich über den roten Teppich, setze mich zu einem Tisch, übernehme vielleicht einen Award, nehme wieder Platz. Da kann ich meine Haare offen und gestaltet tragen. Bei einem Ball, so wie wir das aus Wien kennen, mit einer Feststiege, mit einem Einzug, mit einer Quadrille, da werden die noch so schön gestalteten langen Haare keinen Tanz überleben. Und das ist das absolute No-Go ... Wenn ich da mit einer aufgelösten Frisur den weiteren Ball verbringen muss, werde ich mich nicht wohlfühlen. Deswegen ist der Tipp des Profis bei langem Haar und wenn man tanzen möchte, unbedingt hochgesteckt. Und wenn ich bei der Hochsteckfrisur bin, dann ist 2025 Natürlichkeit angesagt! Kleine Köpfe sind modern, das schaut am Ende alles so aus, als wäre es fast schon selbst gemacht. Aber natürlich ist die Hand des Profis dahinter, dass die Frisur dann auch in dieser Natürlichkeit eine ganze Nacht lang hält“, formuliert Star-Friseur Hannes Steinmetz seine Empfehlung für die kommende Saison.