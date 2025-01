Super-G der Herren in Wengen – ab 12.30 Uhr LIVE

In Abfahrten und Super-G hat es für die Österreicher bisher keine Podestplätze geregnet. Im Bormio-Super-G erreichte Kriechmayr den zweiten Platz, in Beaver Creek war Lukas Feurstein in derselben Disziplin Dritter. Was die WM-Nominierungen für Saalbach-Hinterglemm betrifft, ist damit noch (fast) alles offen. „Die Leute mit Podestplätzen, so viele haben wir ja nicht, haben natürlich sehr gute Karten“, erklärte Pfeifer. Alle anderen müssen dagegen noch abliefern.