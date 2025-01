ÖSV-Athlet überholt! Routinier sichert sich Rekord

Vor allem im Super-G ist der mittlerweile 40-Jährige zum Dauerbrenner geworden. 2011 krönte er sich in dieser Disziplin zum Weltmeister – und nun hat er sich erneut in die Geschichtsbücher eingetragen. Denn am Freitag stürzte sich Innerhofer am Lauberhorn in sein 329. Weltcup-Rennen und zum 104. Mal in einen Super-G. Damit ist er in dieser Disziplin jetzt alleiniger Rekordhalter.