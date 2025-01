Strom speichern statt verschenken

Ein Batteriespeicher ist wie ein Sparschwein für Sonnenenergie – gefüllt an sonnigen Tagen, bereit für die Nacht und schlechtes Wetter. So werden bis zu 75 Prozent der Stromkosten eingespart. Eine Investition, die sich in wenigen Jahren rechnet. Und wer sich bei der nächsten Stromrechnung ins Fäustchen lacht, weiß: Das Nachrüsten zur bestehenden PV-Anlage war nicht nur nachhaltig, sondern auch richtig clever!