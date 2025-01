Dieser VW Bulli trotzte den Flammen in Kalifornien

Wetterbehörde: „Noch nicht ganz über den Berg“

Die „Red Flag“-Warnung für das Gebiet in Südkalifornien bleibt indes weiter bestehen. „Noch nicht ganz über den Berg“, erklärte die Wetterbehörde in Los Angeles auf der Plattform X. Der Großeinsatz mit knapp 17.000 Helfern in und im Umland von Los Angeles dauert weiter an, die Behörden vermelden jedoch Fortschritte. Das „Palisades Fire“ am Westrand von Los Angeles sei nun zu 18 Prozent eingedämmt. Das „Eaton Fire“ nahe Pasadena und Altadena nordöstlich von Los Angeles sei zu 35 Prozent unter Kontrolle. Mindestens 25 Todesopfer wurden bislang bestätigt, weitere sind noch vermisst.