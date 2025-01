Brandherd könnte beliebter Wanderweg sein

Die Luftfeuchtigkeit ist laut Berichten in der gesamten Region niedrig. Zudem regnete es seit dem 1. Oktober 2024 fast gar nicht. An der Küste und in den Tälern wird weiter Wind mit Spitzenböen von 50 bis 70 Meilen pro Stunde (ca. 113 km/h) vorhergesagt. Bäume könnten umstürzen und auf Stromleitungen fallen.