Prommegger schrammte knapp am Heimsieg vorbei

Beim Heim-Weltcup in Bad Gastein schrammte der 44-Jährige nur knapp an seinem zweiten Einzelsieg am Bucheben-Hang vorbei. Der dreifache Weltmeister musste sich erst im Finale dem Italiener March geschlagen geben. „Es wäre natürlich schön gewesen, aber ich bin trotzdem richtig glücklich“, resümierte „Prommi“. Payer verlor das kleine Finale, wurde Vierter, Auner Fünfter. Gar nicht dabei war Benjamin Karl. Dem es derzeit an der Motivation fehlt Rennen zu bestreiten, er legt eine Pause ein, die WM in St. Moritz hat er aber fest im Blick.