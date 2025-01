Krebsdiagnose führt zu Armut und Arbeitslosigkeit

Die Präsentation des aktuellen Österreichischen Krebsreportes 2024 in Wien durch die Krebshilfe hat es in sich: Nachdem erstmals Zahlen zur sozialen Lage betroffener Patienten verknüpft wurden, stellt sich heraus, dass eine Vielzahl nicht oder nur teilweise in den Beruf zurückkehren kann, obwohl sie das gerne wollen. Damit einhergehen nicht nur finanzielle Einbußen bis an die Armutsgrenze, darüber hinaus wird auch der Krankheitsverlauf durch die psychosoziale Notlage negativ beeinflusst und bisweilen leiden ganze Familien. Dazu kommt noch die Belastung für das Gesundheits- und Sozialsystem.

Beispiel: Eine selbstständige Friseurin mit 52, die nach Nervenschädigungen an den Fingern durch Chemotherapie keine Haare mehr schneiden kann und keine Stelle mehr bekommt, aber auch keine neue Ausbildung mehr absolvieren kann. Sowieso gibt es für sie kaum oder keine Beschäftigungsmöglichkeit auf dem Arbeitsmarkt.