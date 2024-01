Krebsleiden werden sich bis 2040 verdoppeln

29 bis 37 Millionen Menschen werden weltweit - laut WHO - bis zum Jahr 2040 neu an Krebs erkranken, das ist eine Verdoppelung. In Österreich gibt es jedes Jahr etwa 45.000 Krebsneuerkrankungen. Wie weiterhin eine optimale onkologische Versorgung gewährleistet wird, zeigt der aktuelle österreichische Krebsreport.