Ein Salzburger Derby der krassen Gegensätze

Das 77. Salzburger Eishockey-Derby seit 2002 zwischen Salzburg und Zell – es geht Dienstag in der Eisarena (19.15) als Treff der krassen Gegensätze über die Bühne. Während die Eisbären weiter im Alps Hockey League-Spitzenfeld voll mitmischen und den Play-off-Einzug zum Greifen haben, halten die RB Juniors weiter die Rote Laterne in Händen. „Die zwei Niederlagen am Wochenende schwirren schon noch im Kopf herum“, weiß Adrian Gesson, bei Hörls Erste-Einsätzen Kapitän des Farmteams. Das erst ein Monat pausierte, zuletzt drei Partien in drei Tagen hatte. „Das darf keine Ausrede sein, wir sind jung, freuen uns aufs Derby, haben mit Zell nach den zwei Derby-Niederlagen zuletzt eine Rechnung offen. Es ist ein neuer Tag, ein neues Spiel“, erklärt Gesson. Neuzugang Lanzinger winkt das Debüt.