Flora Schaller für die EM nachnominiert

Erst zu Beginn der Saison im Herbst 2024 gab Eiskunstläuferin Flora Schaller ihr Debüt in der allgemeinen Klasse. Erst am vergangenen Wochenende knackte sie das Limit für die Junioren-WM in Debrecen (Ung). Doch am Montagnachmittag wurde klar: Die 18-Jährige reist Ende Jänner zur Europameisterschaft der allgemeinen Klasse in Tallinn (Est).