Schock um Bozovic – Routinier fällt für WM aus!

Auch Sportchef Patrick Fölser seufzt: „Der Ausfall von Janko schmerzt natürlich. Mit ihm vermissen wir einen erfahrenen Mann, der 195 Länderspiele mitbringt, im internationalen Handball nahezu alles gesehen hat und eine Stütze unseres Nationalteams ist. Wir wünschen ihm eine gute und rasche Genesung.“ Für den rechten Rückraum doppelt bitter: Er wäre am Dienstag (20.30, live ORF Sport+) mit Kuwait auf jenes Land getroffen, in dem er selbst beim Klub Al Khitan spielt und in einem Hotel-Appartement lebt. „Schon ein besonderes Duell“, so Bozovic im Vorfeld des Turniers. „Wir müssen auch diesen Gegner sehr ernst nehmen.“