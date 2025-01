„Situation ist anders – der Druck ist viel größer“

Seit Sommer stehst du für den TBV Lemgo Lippe im Kasten. Ein großer Schritt in deiner Karriere ...

Anfangs war es natürlich eine Umstellung, ich musste mich schon erst einmal daran gewöhnen, nicht mehr in Österreich zu leben. Jedoch habe ich den perfekten Verein gefunden. Einerseits habe ich den Huti (Lukas Hutecek, Anm.) an meiner Seite, der mir extrem geholfen hat, mich in die Mannschaft einzugliedern. Außerdem sind wir im Team alle ungefähr im gleichen Alter, haben denselben Schmäh. Ich spiele mit Freunden, die einfach eine Gaudi haben, die Bock haben, Handball zu spielen. Das ist der Grund, weshalb ich mich hier so wohlfühle, weshalb es aktuell so gut läuft.