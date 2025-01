Grazer Bim-Baustelle bringt gefährliches Nadelöhr

Ende 2025 werden die Bagger auffahren. Die Linie 1 in Mariatrost soll in der Hilmteichstraße künftig zweigleisig befahrbar sein, die Bim-Intervalle sollen so drastisch verkürzt werden. Stolze 20 Millionen Euro lässt sich die Stadt das Projekt kosten. Und Grazer wie Pendler wissen, dass derartige Großprojekte in der Landeshauptstadt mit kleineren (oder meist größeren) Einschränkungen für den Verkehr einhergehen.