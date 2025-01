Wer bei ÖVP, SPÖ, NEOS jetzt „Schwarzen Peter“ hat

Der Faule wird am Abend fleißig. Der Gemütliche noch später. Buchstäblich um fünf nach 12 verlautbarte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig übers Internet, dass die SPÖ selbstverständlich bereit ist, „sofort die Verhandlungen mit SPÖ und NEOS neu aufzunehmen“. Das klingt nicht nur ein bisschen so, als hätte das Platzen der Regierungsverhandlungen vor einer Woche, den Rücktritt Karl Nehammers und den darauffolgenden Regierungsauftrag an Herbert Kickl nicht gegeben. Eine Woche lang gab es nun Schuldzuweisungen zwischen Schwarz, Rot und Pink, wer für das Aus der Verhandlungen Verantwortung trägt.