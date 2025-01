Der tragische Fall Anna und die zahnlose Justiz

Was aber absolut nicht nachvollziehbar ist, ist dass offenbar kein anderer Straftatbestand in der verstörenden Causa herangezogen werden kann. Das Kind war gerade einmal 12 Jahre jung, als mehr als ein Dutzend Jugendlicher sich an ihm vergingen. Zu dem am Dienstag freigesprochenen 17-Jährigen hat es mehrfach „Nein“ gesagt, ehe er sie zur geschlechtlichen Handlung „überreden“ konnte.