Thermen-Kauf war die richtige Entscheidung

90.000 Nächtigungen im ersten Jahr

Es geht in allen Bereichen steil bergauf, bestätigt auch Geschäftsführer Marcel Pomper. An die 90.000 Nächtigungen wurden 2024 gezählt – ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den Rekord von 100.000 Nächtigungen aus der Saison 2016/17 will man heuer überbieten.