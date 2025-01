Birgit Minichmayr mit royaler Liebeserklärung

Auch die „großen Festspiele“ sind heuer wieder in Golling vertreten: Jedermann Philipp Hochmair rockt die Burg Golling heuer mit dem „Hagestolz von Adalbert Stifter“. Ex-Buhlschaft Birgit Minichmayr erzählt in „Die souveräne Leserin“ warum eine Liebeserklärung an die Queen und die Literatur so gut zusammenpassen.