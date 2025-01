Thaddaeus Ropac eröffnet neue Galerie in Mailand

Das detaillierte Ausstellungsprogramm für den neuen Standort will die Galerie zeitnah bekanntgeben. Demnächst wird organisatorisch erst einmal die Biennale in Angriff nehmen. Bei dem Kunstfestival in Venedig unterstützt Ropac seine Künstler und Künstlerinnen regelmäßig bei der Teilnahme und bei Ausstellungen.