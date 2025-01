Zwei Skifahrer nach Unfall in Tirol bewusstlos

In Klinik sowie Spital gebracht

Weitere Skifahrer leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die Britin wurde in der Folge mit dem Notarzthubschrauber mit erheblichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Österreicher wurde ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht.