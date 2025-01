Arzt starb in Triest: Ermittlungen eingeleitet

Zu Silvester spielten sich dramatische Szenen in einem Mehrparteienhaus in Triest ab: Aus ungeklärter Ursache war Kohlenmonoxid ausgetreten – mit tödlicher Folge für den ehemaligen Leiter der Grazer Neonatologie Berndt Urlesberger. Auch seine Frau befand sich in kritischem Zustand und wurde gemeinsam mit weiteren Bewohnern ins Krankenhaus eingeliefert.