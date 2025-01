Drama im Urlaub: Grazer Arzt erstickte in Wohnung

Große Betroffenheit in Graz: Der ehemalige Chef der Neonatologie an der Grazer LKH-Uniklinik, Berndt Urlesberger, wollte mit seiner Frau und Bekannten in Triest Silvester feiern, als in einer Nachbarwohnung Gas austrat. Er starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung, seine Gattin liegt im Spital.