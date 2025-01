Stetiger Fluglärm kann die Gesundheit schädigen

Gesundheit von Flughafen-Anrainern untersucht

„Mit der Expansion der Luftfahrtindustrie wächst in Gemeinden, die in der Nähe von Flughäfen oder unter Flugrouten leben, die Besorgnis über mögliche Auswirkungen auf die Lebensqualität und den Schlaf“, schreiben die Studienautoren rund um Cristian Topriceanu vom University College London im „Journal of the American College of Cardiology“ („JACC“).