16. Pleite im 17. Auswärtsspiel für Pöltls Raptors

Der NBA-Leader bezwang Oklahoma City Thunder im Spitzenduell mit 129:122. Laut den Statistikern der weltbesten Basketballliga waren erstmals überhaupt zwei Teams aufeinandergetroffen, die zuvor 15 (Oklahoma) bzw. zehn Partien (Cleveland) hintereinander gewonnen hatten. In einem Spiel, in dem nicht weniger als 30 Mal die Führung wechselte, hatten die „Cavs“ im Finish den längeren Atem. Ein 5:0 in den letzten zwei Minuten entschied den Schlager. Jarrett Allen erzielte 25 Punkte für Cleveland, Shai Gilgeous-Alexander führte die Gäste mit 31 Zählern an. Bereits am Donnerstag kommender Woche, 16. Jänner, geht die Revanche in Szene – dann in Oklahoma City.