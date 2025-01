Saatmaisproduktion steht vor der Abwanderung

Eine EU, aber verschiedene Regeln

Vereinfachungen und Vereinheitlichungen in der EU sind die Wünsche der Bauern, denn wegen unterschiedlicher Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln haben unsere Landwirte oft Nachteile. So wanderte bekanntlich die Jausenradi-Produktion ab, weil ein Unkrautvernichtungsmittel für den Bierrettich bei uns verboten, in Bayern aber erlaubt ist. Dies droht auch der Saatmaisproduktion in OÖ. Denn weil in Österreich zwar gegen Krankheiten, aber nicht gegen Schädlinge gebeizt werden darf, werden derzeit rund 600 Tonnen Saatmais ins Ausland gebracht, behandelt und wieder nach OÖ zurück chauffiert. Die Mengen steigen stark.