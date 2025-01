Sturz-Angst! Österreich-Ass lässt Rennen aus

Saisonhöhepunkte nicht gefährden

„Wenn du nicht von dir überzeugt bist und anfängst nachzudenken, kann es extrem gefährlich werden. Ich habe in den letzten Jahren versucht mir die Bahn in Altenberg zu erarbeiten, wir haben hier im Herbst während der Vorbereitung trainiert“, erklärt der Bludenzer weiter. „Unterm Strich bleibt, dass ich die Angst vor einem Sturz und einer schweren Verletzung hier nicht restlos ausblenden kann. Mir ist das Verletzungsrisiko auf dieser Bahn einfach zu hoch, zumal mit der EM in Winterberg und der WM in Whistler die Saisonhöhepunkte noch bevorstehen.“