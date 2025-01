Entlaufener Stier sorgte in Tirol für Aufruhr

Helle Aufregung herrschte am Dienstag gegen 12.30 Uhr im Bereich des Bahnhofes in Brixlegg. „Wir wurden informiert, dass sich dort ein entlaufener Stier herumtreiben würde“, heißt es seitens der Polizei Kramsach. Der Zugverkehr wurde in dem angeführten Bereich sofort gesperrt.