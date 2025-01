Schwarzes Einpeitschen für den NÖ-Superwahlsonntag

„Schwierige Ausgangssituation“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ortete in ihrer Rede indes eine „äußerst schwierige“ Ausgangssituation samt „unglaublichem Gegenwind“. Auch deswegen erinnerte sie ihrer Politiker auch daran, woran sie ihrer Wähler erinnern sollten. So gehe es am Superwahlsonntag zwischen Enns und Leitha nicht um eine Abrechnung mit der Bundespolitik oder um die Bürokratie in Brüssel, sondern vielmehr darum, „was direkt vor der Haustüre passiert“. Und danach solle auch gewählt werden.