Polizei sichert Ballhausplatz mittels Tretgittern

Am Montagvormittag versammeln sich NGOs und Studierende zu einer Kundgebung gegen Herbert Kickl als Bundeskanzler am Wiener Ballhausplatz. Anlass ist das in der Hofburg geplante Treffen zwischen FPÖ-Chef Herbert Kickl und Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Ein großes Polizeiaufgebot inklusive WEGA ist vor Ort.