„Gefühl der Wurschtigkeit!“ Cheftrainer frustriert

Truppe setzt auf den Schmäh

Ausgeschlafen sei man schon. „Zehn Uhr sollte nicht zu früh sein, da sollte man schon wach sein“, sagte Liensberger und lachte. Ob es generell an der Herangehensweise liege, konnte sie nicht beantworten. „Bei mir war das schon immer so, aber es darf sich gern einmal ändern.“ Sie musste am dritten vollen Technik-Wochenende zum dritten Mal einen Riesentorlauf-Nuller vom Samstag verdauen. „Wichtig ist einfach, sich immer aufs Neue zu fokussieren und das andere abzuhaken. Natürlich heißt es jetzt analysieren und schauen, dass irgendwann zwei Läufe so hinhauen, wie ich mir das vorstelle.“